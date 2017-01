Në natën e ndërrimit të moteve në Turqi ndodhi edhe një sulm tjetër terrorist ku mbetën të paktën 35 persona të vdekur dhe 40 të plagosur transmeton Klan Kosova.

Raportohet se një sulmues i veshur si babadimër ka shtënë drejt turmës me kallashnikov.

Në klub kanë qenë rreth 700 njerëz, ndërsa disa prej tyre kanë kërcyer në lumin e Bosforit për të shpëtuar.

Shikoni më poshtë pamjet e momentit kur ka ndodhur sulmi:

Inside the nightclub in Istanbul many killed +18 #nightclub #Turkey pic.twitter.com/0vrjyWD3zO

#ISIS

All December, Pro-Erdogan media had been using "X-mas" and "New years celebration" as propaganda: "Muslims don't celebrate X-mas" pic.twitter.com/kuYTphnYoX

— STOP TERROR (@S_T_O_P_TERROR) January 1, 2017