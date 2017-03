13:54, 16 Mars 2017

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike në Shqipëri, Edi Paloka, deklaroi nga çadra e protestës se kryeministri Edi Rama i bëri ndryshimet në qeveri për shkak të presionit të opozitës.

“Një “junior” të krimit e zëvendësoi me një “senior” të krimit, Fatmir Xhafën, me vëllain e një trafikanti droge. Rama e vuri ministër të Brendshëm, duke treguar se lidhjet e tij me krimin nuk janë shkëputur. Nga bandat e Saimir Tahirit, Rama ka kaluar te bandat e Fatmirit”, deklaroi Paloka, shkruan Top Channel.

“Jemi këtu të bindur për të arritur fitoren tonë dhe të shqiptarëve: zgjedhjet e lira e të ndershme”, shtoi Paloka.



