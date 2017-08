17:09, 20 Gusht 2017

Deputeti nga koalicioni PAN, Pal Lekaj u kë dëshiruar rrugë të mbarë dhe përmbushje të misionit kosovarëve që këtë të fundjavë u nisën për të kryer Haxhin.

“Ju dëshirojë rrugëtim të mbarë e përmbushje të misionit sa të shenjtë aq fisnik për paqen në shpirtin njerëzorë, për çka ka nevojë më së shumti sot bota”, ka shkruar Lekaj në Facebook, transmeton Klan Kosova.

Ky është psotimi i plotë:

“Qytetarë të Kosovës, të besimit Islam, ju Haxhilerë që do të merrni rrugën për të vendi i shenjtë, në “Meke”, ku do të bëni lutje dhe do të kryeni një obligim të fesë tuaj.

Ju dëshirojë rrugëtim të mbarë e përmbushje të misionit sa të shenjtë aq fisnik për paqen në shpirtin njerëzorë, për çka ka nevojë më së shumti sot bota.

Ashtu siç nuk ka ndarje, në baza të kombësisë, racës, gjuhëve e kategori të ndryshme të njerëzve, në haxh, lutemi që edhe bota të jetë, e bashkuar, në paqe dhe e lirë për gjithë njerëzimin e saj.

Me respket,Pal Lekaj”.

