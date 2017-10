18:40, 20 Tetor 2017

Kandidati i PDK-së për Gjilanin, Zenun Pajaziti ka shpalosur platformën e tij qeverisëse në Info Lokale në Klan Kosova.

“Kemi realizuar një platformë me ekspertë të fushave të ndryshme të Gjilanit, ekspertë që bazohen në traditën, kulturën dhe më shumë në synimet e qytetarëve”.

“Më shumë bazohet në atë që është kapacitet i Gjilanit, një platformë që synoj ta realizojë për katër vjetët e ardhshme”.

“Do të fokusohem në zhvillimin ekonomik, për t’i dhënë mundësi bizneseve, agro-kultruës, planifikimit urban, arsimit, rinisë, ambientit, për të nxjerrë qytetin nga një gjendje që është katadinsur, fokusi është në shfrytëzimin e kapaciteteve që ka regjioni ynë”.

Pajaziti duke shpalosur ato që ai planifikon t’i bëjë në Gjilan, nëse merr udhëheqjen e këtij qyteti, ka pasur shumë kritika për pushtetin aktual.

“Pushteti aktual, kryetari aktual, përpos deklaratave politike, atyre që shpesh dëgjohen në opinionin publik, nuk është përqendruar të bëjë më tepër”.

“Gjilani nuk është nxjerrë nga margjinat e stagnimit, nuk kanë mundur të bëjnë asgjë që të çojnë përpara idenë për Autostradën, nuk kanë arritur t’i japin Gjilanit një zonë ekonomike, në mënyrë që të shfrytëzohej pastaj edhe mundësia e investimeve të huaja”.

“Në bujqësi kemi 4-5 donatorë serioz që janë kthyer, kanë ikur, për shkak të neglizhencës së komunës, kemi painteresim nga vetë pushteti”.

Kandidati i PDK-së për Gjilanin ka treguar edhe se çfarë planesh ka për bizneset dhe zhvillimin e tyre.

“Ta kthejmë një zonë ekonomike që nuk i duhet vetëm Gjilanit po gjithë regjionit, një zonë ku do të fokusohen bizneset që do të punësojnë njerëz”.

“Në Gjilan kemi stagnim edhe në subvencione, as ato mjete që janë nuk janë shpërndarë drejtë po në baza partiake”.

“Probleme të tilla kemi në të gjitha fushat, Gjilani është me pamjen e qendrës gati të viteve 70-ta, është intervenuar me ngjyra nga pushtetet e kaluara, shtatoret e dëshmorëve kanë bërë që të ketë një pamje më ndryshe, po në esencë mbet me pamje të atyre viteve”.

“Ka ndërtues të mrekullueshëm në Gjilan po komuna nuk ka krijuar hapësirën e duhur për ta”.

“Do të ju bëjmë të gjithë mundësitë, do t’i ftojmë të jenë pjesë e planifikimit tonë, por bashkë me ta nuk duhet të lejojmë degradimin e qytetit”.

Tek fusha e shëndetësisë, Pajaziti ka thënë se “problemi qëndron tek menaxhimi”.

“Nuk është menduar të menaxhohet shëndetësia në përputhje me ligjin, që të avancohen shërbimet”.

Pajaziti ka shpalosur në Klan Kosova edhe planin e tij për artistët dhe kulturën në këtë qytet.

“E para, planifikoj që statusin e aktorëve ta zgjidh përfundimisht, kam një plan të detajuar, e kam biseduar edhe më aktorë, është e tmerrshme në çfarë gjendje janë”.

“Ka një vjet që në Gjilan nuk ka pasur shfaqje, në teatrin që njihet për shikueshmëri dhe interesim, por në radhë të parë për shkak të cilësisë së aktorëve të Gjilanit”.

“I kam siguruar aktorët, që përpos asaj që është e rregulluar me ligj, unë si kryetar i komunës për katër vjetët e ardhshme mendoj të bëjë zgjidhjen që ata të jenë pjesë aktive e kulturës në Gjilan”.

“Teatri do të punojë në mënyrë permanente por do të ketë edhe projekte shtese gjatë verës, për bashkatdhetarët”.

Por ai nuk ka dashur të flasë shumë për kundërkandidatët e tij.

“Më shumë se rivalët më bën përshtypje se sa munda të komunikoj me qytetarë dhe të jap ofertën time, ka të bëjë me një imazh tjetër që do t’i japim Gjilanit dhe kemi të bëjmë me projekte që janë krejtësisht të realizueshme”.

“Nuk besoj që qytetarë e Gjilanit nuk i besojnë zhurmave dhe tubimeve me nxënës, qytetarët e Gjilanit nuk do të gabojnë”.

Interesante