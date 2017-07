14:00, 24 Korrik 2017

“Nëse Michael Jackson mund të shihte se shoku i tij i vjetër dhe bashkëpunëtori Quincy Jones po e padiste atë në gjykatë për miliona dollarë, “Michael do të rrokullisej në varrin e tij”, thotë avokati Howard Weitzman, nga ekipi i të cilit përfaqëson pasurinë e Jackson në rastin.

Weitzman, së bashku me avokatin Zia Modabber, biseduan me Billboard ekskluzivisht pasi u përgatitën për të shkuar në Gjykatën e Lartë të Los Anxhelosit të hënën për të bindur një juri në argumentet e tyre përfundimtare që Jones nuk ka të drejtë të marrë 30 milionë dollarë shtesë që ai po kërkon, transmeton Klan Kosova.

Jones, i cili dëshmoi në gjykatë javën e kaluar, pohon se ai i ka borxh honoraret për përdorimin e këngëve nga Off the Wall, Thriller, Bad dhe filmi This Is It, në mesin e projekteve të tjera.

Jones ka marrë tashmë rreth 18 milionë dollarë honorare që nga vdekja e Jackson, sipas dëshmisë së dhënë gjatë gjykimit.

