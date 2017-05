8:42, 3 Maj 2017

Kreu i Aleancës Kosova e Re Behgjet Pacolli me anë të një postimi në llogarinë e tij në Facebook ka reaguar ndaj deklaratës së liderit të LSDM-së, Zoran Zaev i cili ka thënë se “Kosova është zemra e Serbisë”.

“Arti definohët edhe si “një gënjeshtër e bukur e cila na ndihmon ta njofim të vërtetën”

Deklarata e fundit e Zoran Zaevit që “Kosova është zemra e Serbisë” mu duk, në këtë kontekst si Arti”.

“Po me duket se Zaevi (unë gjithmonë kam dyshuar në të) do të na dalë Kapuç me mëngë”, ka shkruar Pacolli, transmeton Klan Kosova.

