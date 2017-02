21:32, 1 Shkurt 2017

Kryetari i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli, në Zona B të Klan Kosovës, ka thënë se kur pati shkuar në veri të vendit, sa ishte president, ka menduar vetëm për interesin e Kosovës.

Ai ka deklaruar se shumë njerëz i patën rekomanduar mos ta bëjë atë vizitë, por se nuk ka pasur dyshime me atë rast, njofton Klan Kosova.

“Në moment që kam vendosur të shkoj në veri, kam menduar vetëm interesat e shtetit. Duke e ndjerë veten si qytetar i parë i Kosovës kam menduar vetëm interesin e vendit. Ka qenë rrezik që një pjesë e territorit mund të shkëputet. Nuk ka pasur njeri që nuk më ka rekomanduar të mos shkoj. Atëbotë e pata njoftuar ministrin e Punëve të Brendshme, Bajram Rexhepi, se do të shkoj në veri. Dhe i kam treguar se do të shkoj, me ose pa të. Kam pasur presion të madh edhe nga KFOR-i, nga EULEX-i, nga ambasadat, për të mos shkuar. Nuk kam pasur dyshime, as frikë”. /klankosova.tv

