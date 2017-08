22:14, 25 Gusht 2017

Kreu i AKR-së, Behgjet Pacolli ka treguar se çfarë është diskutuar sot në takimin me Alternativën dhe më pas edhe me Vetëvendosjen.

“Për atë çfarë ndodhi dje në Kuvendin e Kosovës, sot në mesditë mbajtëm një takim me drejtuesit e Alternativës, Mimoza Kusari-Lila dhe Ilir Deda. Në mesditë, ne të AKR dhe Alternativës zhvilluam një takim edhe me udhëheqësit e VV-së, Albin Kurti dhe Dardan Sejdiu. Në takim diskutuam për hapat e radhës në zhbllokimin e situatës së krijuar pas seancës së djeshme në Kuvendin e Kosovës. U bisedua për domosdoshmërinë e lëvizjes së procesit në krijimin e institucioneve të Kosovës”, ka shkruar Pacolli në llogarinë e tij në Facebook, njofton Klan Kosova.

Pacolli ka thënë se gjatë pasdites është takuar edhe me kreun e LDK-së, Isa Mustafën, e ku sipas tij në këtë takim është dakorduar për intensifikim të dialogut me Vetëvendosjen.

“Në orët e pasditës u takuam edhe me Kryetarin e Ldk, Kryeministrin në detyrë, Isa Mustafa. Në këtë takim partitë e koalicionit LAA caktuan anëtarët e grupit punues politik dhe atij programor me VV për harmonizimin e qendrimeve të koalicionit LAA për prioritetet qeverisëse të Kosovës duke u dakorduar për intensifikim të dialogut me VV prej fillimit të javës së ardhshme”, ka përfunduar i pari i AKR-së.

