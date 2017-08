11:31, 24 Gusht 2017

Kreu i Aleanca Kosova e Re, Behgjet Pacolli, ka thënë se seanca e stome konstituive ishte një fushatë e pastër elektorale.

Duke komentuar seancën e sotme, Tutje Pacolli ka dhënë qëndrimin e tij se do të jenë pjesë e koalicionit LAA por dhe nuk ka përjashtuar mundësitë se mund të jap votë për njërën nga palët e koalicioneve që dëshmojnë se meritojnë të bashkëpunojnë me ta, transmeton Klan Kosova.

”AKR vazhdon të jetë pjesë e koalicionit LAA por AKR është kundër cdo bllokade. Pavarësisht kush është nuk akt ë drejtë askush me ndal shtetndërtimine Kosovës liria e të cilës është fituar me mund t dhe me gjak. Le të bashkohen ta formojnë një qeveri, ta kryejnë gjatë këtij viti disa probleme të Kosovës. Nëse njëra prej palëve dëshmon se meriton votën tonë, ne do ta japim”.

