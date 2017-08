11:20, 4 Gusht 2017

Lideri i AKR-së Behgjet Pacolli tha se seanca nuk vazhdoj, pasi partia më e madhe, e cila e ka mundësin e propozimit të kryetarit për kuvend.

“Nuk vazhduam me debat as me propozimet për kryetarin e kuvendit, pasi në bazë të vendimit të Gjykatës Kushtetuese partia e parë më e madhe duhet ta jap këtë”, tha Pacolli.

Sipas në ora 12 ka një takim të shefave të grupeve parlamentare dhe aty sipas tij do të vendoset kur do të jetë vazhdimi i kësaj seance.

I pyetur nëse do t’a votoj Ramush Haradinajn për kryeministër, Pacolli tha se do të veproi në kuadër të grupit parlamentar, konkretisht në konsultim me koalicionin LDK-AKR dhe Alternativa.

Ai tha se zgjidhja e vetme dhe më e mira është një qeveri gjithëpërfshirëse.

“Unë kam propozuar vazhdimisht zgjidhje, dhe zgjidhja e fundit që kam propozuar është një qeveri gjithëpërfshirëse e të gjitha partive parlamentare shqiptare. Këtë mendim e kam shprehur si deputet i Kuvendit të Kosovës nuk ia kam propozuar LDK-së”, u shpreh Pacolli.

