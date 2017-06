19:44, 4 Qershor 2017

Presidenti i AKR-së, Behgjet Pacolli pas tubimeve që kanë pasur në Rajonin e Dukagjinit këtë të diel bashkë me partnerët e koalicionit LDK-në dhe Alternativën është shprehur i sigurt në fitore.

“Treni i fitores filloi në Deçan, Pejë e po vazhdon nëpër Klinë e gjithë Kosovën”, ka thënë Pacolli në tubimin në Klinë, transmeton Klan Kosova.

“Vendosa t’i bashkohem këtij koalicioni sepse ishte shumë e drejtë. Ishte një kandidat – më i miri që ka Kosova për kryeministër, Avdullah Hotin”.

Ai ka thënë se kanë një listë të pastër me akademikë, profesorë dhe me rini mbi 65 %.

“Është momenti që Kosova të drejtohet nga njerëzit që i do Evropa”, ka shtuar Pacolli.

“Me 11 qershor mos hezitoni votojeni numrin 16”.

“Garantoj se do t’i rrimë mbrapa Hotit me gjithë fuqinë që kemi”.

“Kosovën do ta bëjmë vend dinjitoz, vend të cilin e do qytetari. Ne këto do ti bëjmë jo me fjalë por me punë”, ka përfunduar Pacolli.

Interesante