Ejani në Kosovë, në vendin e një rinie të mrekullueshme, por që ka nevojë për shpresë, në vendin, që tradicionalisht, në arsimin e vet, në kulturën e vet ka qenë i orientuar nga Franca. Fjalët e Presidentit Macron për integrimin e Ballkanit Perëndimor kanë qenë shpresëdhënëse për ne“, i ka thënë ministri i jashtëm Behgjet Pacolli, Ministres për Çështje Europiane në Ministrinë për Evropë dhe Punë të Jashtme, Nathalie Loiseau, në takimin e tyre në Quai d’Orsay.

Pacolli ka kërkuar shtimin e pranisë së ekonomisë franceze në sektorin minerar, energjitik, dhe në veçanti në bujqësi.

“Unë personalisht kam nxitur ardhjen e një kompanie të madhe si Candia, në prodhimin e qumshtit dhe nën-produkteve të tij“, tha ministri Pacolli, ftesë kjo, që u vlerësua nga bashkëbiseduesja e tij.

Në vazhdim, kryediplomati kosovar e njohu ministren franceze me përpjekjet pozitive të qeverisë së re, ku siç tha ai AKR pati rol zhbllokues dhe më pas me perspektivën e integrimit ndërkombëtar të Kosovës, për të cilën kërkoi ndihmën e Francës; si dhe për qasjen e Kosovës në dialogun me Serbinë.

Tutje, Pacolli tha se Franca duhet ta ndihmojë Kosovën për liberalizimin e vizave, në zgjerimin e njohjeve, ku ka patur rol kryesor, ashtu si dhe në anëtarsimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare.

Nga ana e saj, Ministrja Loiseau, e vlerësoi krijimin e qeverisë së re të Kosovës dhe inkurajoi rol më të fortë të saj në integrimin europian, në përmbushjen e kushteve „ që ndoshta ndonjëherë janë të ashpra, si pasojë e presionit populist në opinionet tona publike“, tha Ministrja Loiseau, transmeton Klan Kosova.

