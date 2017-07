19:47, 17 Korrik 2017

Begjet Pacolli, kryetar i Aleancës Kosova e Re, ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook se Kosovës i duhet një qeveri “me bazë të gjerë”, e cila do linte anash ndasitë dhe do ta shpëtonte vendin, njofton Klan Kosova.

Ky është postimi i plotë i Pacollit:

Siç bëjnë të ditur mediat sot, ka dështuar një mbledhje e Kryesisë së Kuvendit për të organizuar seancën konstitutive të tij. Edhe kjo që ndodhi është zhagitje e proceseve, është vetëmashtrim me kohën, nervat dhe energjinë e popullit të Kosovës.

Për shkak të situatës së ndërlikuar dhe sfidat që ka Kosova, nuk na nevojitet qeveria e njërës palë kundër një tjetre, qeveria e kushtëzuar fuqishëm nga një Listë që merr urdhrat nga një shtet fqinjë që nuk e njeh Kosovën.

Kësisoj, zgjidhja që unë kam propozuar, një qeverisje me bazë të gjerë, e shumicës së partive, e shumicës apo e gjithë faktorëve, e të gjithë krahëve, e të gjithë qytetarëve të Kosovës, është zgjidhja më e volitshme. Kryeministër i Kosovës mund të jetë secili për të cilin do të jetë konsensusi më i gjerë në interes të integrimit euroatlantik të Kosovës. Kjo zgjidhje do t’i shërbente konsolidimit të shtetësisë tonë. Kështu do t’i bëjmë me dije të gjithëve se fatin e Kosovës e kanë në duart e veta vetëm kosovarët.

Një qeveri me konsensus të gjerë me mandat të kufizuar kohor, do t’i shërbente: Lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës nëpërmjet zgjidhjes së drejtë të demarkacionit dhe gjithë obligimeve të marra ndërkombëtarisht; miratimit të një ligji të denjë zgjedhor; rikonsolidimit dhe efektivitetit të administratës publike; trajtimit të pronës së Kosovës për interes të qytetarëve të saj; angazhimit të parezervë për pranimin e vendit tonë në Unesco dhe shtimin e numrit të njohjeve; krijimit të kushteve për rritje ekonomike dhe krijim të vendeve të punës.

Vetëm një angazhim i plotë dhe i sinqertë i gjitha forcave politike në një qeveri të përbashkët do të mundësonte vendosjen e rendit dhe ligjit dhe do të kishte sukses në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Vetëm një angazhim i tillë i sinqertë është jetik për Kosovën tonë për të cilën u flijuan shumë gjenerata.

Në këtë kontekst, ftoj miqtë ndërkombëtarë të Kosovës, qeverinë e Shqipërisë, të na mbështesin në këtë objektiv.

Nëse e duam Kosovën, ta qesim Kosovën dhe interesin e qytetarëve në radhë të parë.

