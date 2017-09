21:49, 28 Shtator 2017

Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, në kuadër të vizitës së tij të parë në selinë e Institucioneve të Bashkimi Europian, është pritur në një takim bilateral nga Komisioneri për Politikën Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociatave për Zgjerim, Johannes Hahn, njofton Klan Kosova.

Pacolli ka rikonfirmuar qëndrimin zyrtar të Institucioneve të Republikës së Kosovës se “procesi i integrimit europian dhe euro-atlantik mbetet qëllimi kryesor i politikës së jashtme të Republikës së Kosovës”, duke konsideruar se “vlerat europiane janë edhe vlera të Kosovës dhe se rrugëtimi i Kosovës nuk është i plotë pa u bashkuar në familjen europiane”.

Pacolli gjatë takimit me Komisionerin Hahn ka diskutuar edhe në lidhje me çështjet e shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi, duke vlerësuar se nëse kjo çështje nuk është problem në mes këtyre dy vendeve, atëherë nuk duhet të krijohen probleme apo pengesa edhe nga ana e BE-së.

“Në lidhje me këtë, ai ka konfirmuar marrëdhëniet e shkëlqyera që kanë ekzistuar dhe ekzistojnë në mes Kosovës dhe Malit të Zi”, thuhet në komunikatën e Qeverisë dërguar mediave.

klankosova.tv

Interesante