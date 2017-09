13:38, 27 Shtator 2017

Kandidati për kryetar të Prishtinës nga radhët e Aleancës Kosova e Re, Selim Pacolli, aktivitetin e tij zgjedhor sot e ka nisur me udhëtim në njërën nga linjat e autobusëve urban.

Pacolli është zotuar se nëse fiton zgjedhjet për qytetarët e Prishtinës do të ofrojnë autobusë efiçient të cilët nuk do ta ndotin më tej kryeqytetin.

Pretendenti për postin e të parit të kryeqytetit gjatë këtij udhëtimi me autobus në kryeeqytet premtoi edhe bileta universale me të cilat do të mund të lëvizin nëpër Prishtinë, transmeton Klan Kosova

