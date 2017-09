23:40, 20 Shtator 2017

Profesori i Gjuhës në Universitetin e Prishtinës, Rrahman Paçarizi, ka thënë se duhet të punohet më shumë në kurrikula dhe të shpallet një konkurs shumë serioz për librat që janë në pajtim me përmbushjen e këtyre kurrikulave, njofton Klan Kosova.

Reagimi i Paçarizit ka ardhur pasi që vetëm dy përqind nga 141 kandidatët, që kishin konkurruar për t’u pranuar në Degën e Gjuhës Shqipe në Universitetin e Prishtinës, kanë ditur se si bën pjesorja e disa foljeve.

“Ky është një alarm të cilin unë kam dashur ta bëj publik, që ta marrë vesh edhe Ministri i Arsimit në mënyrë që to orientohet lidhur me zhvillimin e politikave të mëtejshme për të parë se cilat janë situatat më urgjente lidhur me arsimin në Kosovë”, tha Paçarizi në Ballë për Ballë të Klan Kosovës.

“Sot, kjo që nxorëm si statistikë bashkë me kolegët Bardh Rugovën dhe Shpëtim Elezin, na bëri që të reagojmë edhe publikisht”.

“Nuk kemi përmendur emra, kemi përmendur vetëm shifra që janë alarmante”.

Paçarizi ka thënë se problemi qëndron së pari tek cilësia e dobët e mësimdhënies.

“Problemi është te sistemi i arsimit në Kosovë që nuk ka siguruar asnjëherë trajnime serioze për këta njerëz”.

“Ministria e Arsimit është interesuar për arsimtarët në kohë fushatash kur i ka thirrur për ti çuar nëpër darka, për t’i siguruar votat e tyre”.

Sipas Paçarizit, ministrat nuk kanë pasur guxim që t’i hyjnë një beteje me një numër kaq të madh votuesish potencialë, pasi që kanë qenë të informuar kohë pas kohe se në çfarë niveli ka ardhur në fakultet.

Tutje, ai ka përmendur një letër që ia kishte shkruar ministrit para se të emërohej në këtë post.

Ndërkaq tani, pas zgjedhjes së tij, ai tha se i ka shfrytëzuar sinjalet bashkëpunuese që i ka dërguar ministrin, duke alarmuar publikun por edhe ministrin, në mënyrë që të bisedojnë për rrugët se si të dalin nga kjo situatë.

Paçarizi ka thënë se ka marrë një përgjigje dhe një falënderim nga ministri, për të cilin ka thënë se pasi që ka pak ditë që është zgjedhur në këtë post, nuk mund të marrë as merita e as faje, por në të ardhmen, do t’i marrë këto varësisht se si i orienton politikat e veta.

Sa i përket gjendjes në arsim dhe testit të PISA-s, Paçarizi tha se nëse ka pasur dyshime për këtë test – ndryshe nga ato të maturës që sipas tij japin rezultate të rrejshme – atëherë kjo ka dëshmuar që PISA ka dhënë rezultate reale.

Paçarizi ka ritheksuar që Ministri i Arsimit duhet t’i qaset kësaj problematike, dhe se këta arsimtarë duhet t’u nënshtrohen trajnimeve.

Ai tha se kjo ka qenë edhe ide e ministrit, Arsim Bajrami, mirëpo Bajrami, sipas Paçarizit, ishte tërhequr nga frika e humbjes së votave, si dhe nga presioni i sindikatave.

Sipas tij, duhet të punohet më shumë në kurrikula, dhe ai propozoi që urgjentisht të shpallet një konkurs shumë serioz, jo për t’i shpërblyer autorët e caktuar, por një konkurs serioz për libra të cilët do të jenë në pajtim me përmbushjen e këtyre kurrikulave.

Por ai tha se suksesi do të ishte i mundur vetëm në rast se ky proces do të ishte serioz.

Ai ka kërkuar po ashtu që të ndahen në shkollën fillore, dhe sidomos në shkollën e mesme, lënda e gjuhës dhe letërsisë, pasi që profesori i letërsisë , nuk është i aftë të mbajë si duhet lëndën e gjuhës, e as anasjelltas.

Paçarizi tha se faji për këtë gjendje bie që nga kryeministrat e Kosovës, e deri në fund tek nxënësit që nuk angazhohen mjaftueshëm, dhe prindërit që nuk i përcjellin fëmijët e tyre se çka po mësojnë.

Interesante