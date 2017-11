Mos pritni që Sean Combs t’iu përgjigjet kur ju e thërrsini Diddy, P. Diddy, Puff Daddy, Puff e të tjera.

Ishte vetë reperi që tregoi se tashmë ka vendosur që të ndryshojë emrin, duke zgjedhur të vetëquhet Love ose Brother Love.

“Kam vendosur që ta ndryshojë sërish emrin. Nuk jam ai që kam qenë më përpara, jam dikush tjetër tani. Prandaj emri im i ri është Love ose ndryshe i njohur si Brother Love”, ka thënë ai në Twitter, transmeton Klan Kosova.

I decided to change my name again!

My new name is LOVE aka Brother Love. #TakeDat pic.twitter.com/gArAXusygG

— Sean Diddy Combs (@diddy) November 4, 2017