17:30, 24 Shtator 2017

Mesfushori i Arsenalit, Mesut Ozil, do ta refuzojë secilën ofertë për marrëveshje të re me Arsenalin, pasi që dëshira e tij është që t’i bashkohet Manchester United-it, raporton The Mirror.

Përfaqësuesi i Gjermanisë mbetet pa kontratë pas largimit nga topçinjtë në qershor, dhe 28 vjeçari është i lirë që të negociojë me transferues potencialë të tij .

