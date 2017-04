22:20, 11 Prill 2017

Është më se e ditur që Ariana Grande është 50 për qind njeri, e 50 për qind, flokë!

Në fakt artistja e njohur asnjëherë nuk lë flokët e saj të zgjidhura por gjithnjë i mbledh ato në një bisht, përcjellë Klan Kosova.

Megjithatë, kësaj here është parë dicka pak më ndryshe pasi ajo ka vendosur t’i lirojë ato.

Në një fotografi selfie, të ndarë nga ajo me fansat e saj, këngëtarja Ariana Grande u pa me flokë të zgjidhura, e për mediat rozë, ky po që do të ishte fantastik.

Ja rezultati kur Ariana vendos të mos lidh flokët!]

🏹 ♡ A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Apr 5, 2017 at 3:25pm PDT

