Lajmet e fundit nga Story video
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Sytë 7: Jeton Arifi - 20.04.2017 - Klan Kosova
15:22, 20 Prill 2017
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Ora 7: Jean Pierre Romy me ekspozitë në Galerinë e MK-së "QAFA" - Klan ...
15:18, 20 Prill 2017
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Ora 7: "Përse francezet nuk shëndoshen'' , Mireille Guiliano - Klan Kosov ...
15:14, 20 Prill 2017
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Ora 7 - Punimi i çiftelisë nga familja Tahiri, Kamenicë - Klan Kosova
12:19, 19 Prill 2017
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Ora 7 - Mysafir : Alban Nimani, bendi "Asgjë Sikur Dielli" me perfomancë ...
12:15, 19 Prill 2017
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Ora 7 - Edona Luta, Kleopatra e bodybildingut shqiptar - Klan Kosova
12:15, 19 Prill 2017