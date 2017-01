13:39, 24 Janar 2017

Vetëm dhe nëntë nënshkrime mungojnë për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme ku do të flitej për takimin e Presidentit Thaçi dhe Kryeministrit Mustafa me homologët e tyre serb i cili do të mbahet sonte në Bruksel.

Kështu kanë thënë tri partitë opozitare Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës si dhe Nisma për Kosovën në konferencën e sotme të mbajtur, duke shtuar se nënshkrimet e tilla nuk kanë arritur t’i sigurojnë duke bërë kështu të pamundur mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme, njofton Klan Kosova.

Interesante