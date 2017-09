Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e AAK-së, njëherësh sekretar i përgjithshëm i kësaj partie, Blerim Kuçi, ka kërkuar nga opozita t’i krijojë kryeministrit të ri hapësirë të nevojshme për punë, pastaj të flasë për punën e tij.

Në këtë intervistë dhënë për gazetën “Epoka e re”, Kuçi ka thënë se opozita nuk duhet të jetë vetëm aktive, por edhe konstruktive. Ai ka treguar se Qeveria e re do t’i ketë tri objektiva kryesore: forcimin e sovranitetit, ndaljen e ikjes së të rinjve dhe funksionalizmin e të gjithë mekanizmave shtetërorë. Në këtë intervistë Kuçi ka bërë me dije se AAK-ja do të veprojë si grup i vetëm parlamentar.

Ai ka thënë se shef i grupit parlamentar i AAK-së pritet të jetë Ahmet Isufi. Kuçi ka folur edhe për çështjen e ministrit të Bujqësisë, Nenad Rikal. Ai ka theksuar se me këtë rast duhet të merren organet kompetente shtetërore.