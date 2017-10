14:26, 18 Tetor 2017

Opozita në Shqipëri shpalli sot krijimin e Frontit të Bashkuar Opozitar kundër krimit dhe kërkesat i kanë të qarta: largimin e kryeministrit Edi Rama, si përgjegjësi kryesor i lidhjeve të krimit me Qeverinë, krijimin e një qeverie të antimafias dhe reformës zgjedhore me mandat të përcaktuar që të çojë vendin drejt zgjedhjeve për të rivendosur legjitimitetin.

Opozita e bashkuar i kërkon Prokurorit të Përgjithshëm të nisë urgjent dhe të kryejë me shpejtësi, në përputhje me dispozitat kushtetuese e ligjore, hetimin për ish-ministrin Saimir Tahiri dhe në bashkëpunim me autoritetet homologe italiane dhe të tjerë, të kryejë të gjithë veprimet e nevojshme për të vënë para drejtësisë të gjithë individët e implikuar në trafikun e drogës dhe të armëve. Gjithashtu, të hetojë edhe lidhjet e ministrave të tjerë të kësaj Qeverie me trafiqet dhe implikimin e tyre në bashkëpunimin kriminal për blerjen e votës më 25 qershor.

Qëndrimin e përbashkët Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi e mbajtën edhe përpara mediave, pas takimit me partitë opozitare parlamentare dhe jo parlamentare, që zgjati rreth 1 orë e 30 minuta.

“Fronti i Bashkuar Opozitar kërkon largimin e Kryeministrit Rama, përfitues i drejtpërdrejt nga krimi dhe ministrat e tij të lidhur me krimin. Fronti i Bashkuar Opozitar kërkon krijimin e një qeveria antimafia. Çfarë do të bëjmë më tej? A mund t vazhdohet më kështu? A mund t’i besohet kësaj kupole në pushtet? A mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme me një mazhorancë të kapur nga krimi? Përgjigja për çdo shqiptar është, jo”, tha Basha.

“Ky front do nisë angazhimin e tij kundër narko-shtetit që përfaqësohet dhe drejtohet nga Edi Rama. E rëndësishme është që të gjitha partitë që morën pjesë ishin të shqetësuara nga situata në Shqipëri, për inkriminimin e shtetit dhe institucioneve. Kjo është fatkeqësia e një vendi, shteti dhe një kombi. Tryeza ishte një sinjal për opinionin publik, mediat dhe ata që bojkotuan zgjedhjet”, u shpreh Kryemadhi, shkruan TCH, transmeton Klan Kosova.

Basha dhe Kryemadhi nuk folën për protestat si një opsion i këtij fronti opozitar por kjo nuk do të jetë tryeza e vetme që do të bëjë bashkë opozitën në javët që vijnë.

Interesante