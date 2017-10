22:00, 1 Tetor 2017

OJ Simpson është liruar nga burgu pas nëntë vjet në burgun e Nevadës. Ai tani do të përballet me lirim me kusht, për pesë vjet të tjera.

OJ u dënua me akuza për grabitje të armatosur dhe rrëmbim në vitin 2008.

Dalja e tij u konfirmua nga Departamenti i korrektimeve të Nevadës në Facebook, të dielën, ku thuhet se OJ Simpson u lirua, lajm të cilin e ka konfirmuar edhe AP, transmeton Klan Kosova.

Arrestimi i Simpson në vitin 2008 pasoi më shumë se një dekadë pasi ai më parë kishte ishte në krye të lajmeve në vitet 1990, kur ai ishte vënë në gjyq i akuzuar për vrasjen e dyfishtë të ish-gruas së tij Nicole Broën Simpson dhe kamerierin Ronald Goldman në 1994.

Ai u shpall i pafajshëm për të dyja akuzat në tetor 1995, pas një gjyqi 11-mujor.

