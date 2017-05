22:50, 23 Maj 2017

Ambasadori britanik në Kosovë, Ruari O’Connell, ka falënderuar miqtë kosovarë dhe nga tërë bota për ngushëllimet, pas sulmin vdekjeprurës në Mançester.

Përmes një postimi në Facebook, O’Connell ka bërë thirrje për të gjithë që të shpërndajnë sa më shumë dashuri.

Më poshtë është postimi i plotë i tij.

“Do të doja të falënderoja të gjithë miqtë në Kosovë, në Diasporë dhe në çdo vend të botës, për ngushëllimet e tyre pas sulmit të tmerrshëm në Mançester. Ishte një ditë e zymtë dhe zemra ime është me të gjithë ata që janë prekur nga ky sulm, megjithatë gjej ngushëllim në guximin e shërbimeve tona të emergjencës, ngrohtësinë e komunitetit tonë që iu gjendën atyre që patën nevojë dhe në mbështetjen dhe solidaritetin e miqve tanë në Kosovë dhe në tërë botën.

Shumëkush ka pyetur se çfarë mund të bëjnë. E unë mund të them këtë: Dashuria do ta mund urrejtjen. Bëni çmos që të shpërndani dashuri, e ta mbyllni urrejtjen” ka shkruar Ruari O’Connell.

