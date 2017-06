Objektivat e Juventusit kushtojnë 213 milionë Euro. Drejtuesit e klubit bardhezi si kurrë më parë që nga koha kur në krye të presidencës erdhi Andrea Agnelli, janë të vendosur për të realizuar transferime të rëndëishme në radhët e skuadrës gjatë merkatos së verës. Ndërhyrje pritet të ketë në të gjitha repartet, nga porta në mbrojtje, nga mesfusha në sulm. Si pasues i kapitenit Gianluiggi Buffon preferohet Wojciech Szczęsny, vlera e kartoni të polakut është 16 milionë Euro. Mattia De Sciglio, mbrojtesi i skuadrës së Milanit është një kerkesë e hershme e teknikut Masimiliano Allegri.

Për 24-vjecarin, Juventusi ofron 12 milionë Euro. Steven N’Zonzi duket se shumë shpejt do të vishet bardhezi, për të kampionët e italisë do të paguajnë 40 milionë Euro. Mesfushori i Romës, Leandro Paredes, talenti 22-vjecarë, për të drejtuesit e klubit verdhekuq kërkojnë 25 milionë Euro. Douglas Costa emri që ofron shpejtësi dhe siguri në krahët e sulmit. Trasnferimi i brazilianit vlen 45 milionë Euro, Juventusi deri më tani ka ofruar 30. Patrik Schick, konsiderohet si një ndër talentet e së ardhmes në repartin e avancuar. Ceku gjithashtu pritet që shumë shpejt të transferohet tek bardhezinjtë. Nga kjo marrëveshje Sampodoria do të përfitojë 25 milionë Euro.

Nga kjo listë e gjatë dëshirash, të arritshme ose jo, ai që do ti kushtojë më shumë “Zonjës së Vjetër” nëse arrin akordin është Federicho Bernadeschi. Në ndjekjë të 23-vjecarit janë disa klube të mëdha europiane. Kartoni i sulmuesit të Fiorentinës kushton 50 milionë Euro. Financat e Juventusit vitet e fundit janë fuqizuar dhe transferimi i disa prej këtyre emrave për ta përforcuar akoma edhe më shumë skuadrën nuk është i pamundur./supersport