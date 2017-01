10:00, 18 Janar 2017

Presidenti në largim i SHBA-ve, Barack Obama, dje i ka nisur Senatit të shtetit amerikan një kërkesë për të bërë një ndryshim në emërtimin e një traktati që i referohet Kosovës.

Ky traktat, siç bëhet me dije në këtë kërkesë, më parë është quajtur “Traktati mes SHBA-ve dhe Mbretërisë së Serbisë për Ekstradim Reciprok të të Arratisurve nga Drejtësia, të nënshkruar më 25 tetor, 1901”, ndërsa tani synon që emërtimin “Mbretëri e Serbisë” ta zëvendësojë me “Republikë e Kosovës”.

“Me qëllim të marrjes së këshillave dhe pëlqimin e Senatit për ratifikim, ua paraqes Traktatin për Ekstradim në mes të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës (“Traktati”), i nënshkruar në Prishtinë më 29 mars, 2016”, thuhet në fillim të letrës që Obama i ka dërguar Senatit.

Më poshtë, Obama i ka paraqitur Senatit edhe raportin e Departamentit të Shtetit në lidhje me Traktatin.

“Traktati do të zëvendësojë Traktatin në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Serbisë për Ekstradim Reciprok të të Arratisurve nga Drejtësia, të nënshkruar më 25 tetor, 1901 (“Traktati i vitit 1901”), i cili aplikohet për Republikën e Kosovës, si shtet pasardhës i ish-Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë. Traktati ndjek në përgjithësi formën dhe përmbajtjen e traktateve tjera të ekstradimit të arritura së fundmi nga Shtetet e Bashkuara. Ai do të zëvendësojë në listë të dalë mode të shkeljeve të ekstradueshme me një qasje moderne të “kriminalitetit të dyfishtë”, i cili do të mundësonte ekstradimin për shkelje të tilla si pastrimi i parave, krimi i ndërlidhur me kibernetikë dhe shkelje tjera të reja që nuk paraqiten në listën e Traktatit 1901. Traktati gjithashtu parashikon se ekstradimi nuk duhet të refuzohet në baza të kombësisë së personit të kërkuar dhe përmban një klauzolë të modernizuar të “shkeljeve politike”. Dhe në fund, Traktati inkorporon disa përmirësime procedurale për të modernizuar dhe përshpejtuar procesin e ekstradimit”, thuhet në kërkesën që Obama ia ka drejtuar dje Senatit Amerikan, raporton Koha.net.

Në fund, ai i ka rekomanduar Senatit që ta merr në konsideratë këtë Traktat, dhe të japin këshillat dhe pëlqimin për ratifikim.

