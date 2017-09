17:34, 2 Shtator 2017

Kënga më e re e Taylor Swift tashmë ka marrë një dimension tjetër.

Një gjeni, njeri kreativ, apo njeri që ka shumë kohë të lirë, e ka përshtatur një video, ku duket sikur ish presidenti amerikan Barack Obama po e këndon këngën “ Look What You Made Me Do”.

Këtë ai e ka bërë duke i përdorur fjalët e thëna gjatë shumë fjalimeve të Obama-s, transmeton Klan Kosova.