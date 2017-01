22:30, 12 Janar 2017

Presidenti në largim, Barack Obama gjatë një konference në Shtëpinë e Bardhë ka vlerësuar zëvendëspresidentin, Joe Biden me Medaljen Presidenciale të Lirisë, transmeton Klan Kosova.

Obama e ka cilësuar Biden si një “njeri të jashtëzakonshëm me një karrierë po ashtu të jashtëzakonshme në shërbimet publike”.

Derisa po fliste në konferencë në Shtëpinë e Bardhë krah për krah me Biden, tha se ky nderim për këtë të fundit do t’i ofrojë rrjeteve sociale një mundësi të fundit për të bërë shaka me këta të dy.

Obama poashtu se Biden ishte zgjedhja më e mirë jo vetëm për të por edhe për amerikanët.

“Ju ishit vendimi im i parë që mora dhe ishte më i miri”, i tha Obama zëvendësit të tij.



