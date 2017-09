18:15, 26 Shtator 2017

Faruk Nura nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kandidat për Kryetar komune të Vitisë, ka thënë se në programin e tij qeverisës, primare ka punësimin e të rinjve si dhe zhvillimin ekonomik.

Në Info Lokale në Klan Kosova, Nura tha se po ashtu do të krijojë drejtori të veçantë për diasporën, që të kenë mundësi të vijnë e të investojnë në vendin e tyre.

”Do të fokusohem në zhvillimin ekonomik dhe në mirëqenien e banorëve të Vitisë. Do tentojë brenda një viti që qytetari i Vitisë të hetojë që një qeveri, ka ndikuar shumë në buxhetin e tyre familjar. Pensionistët e invalidëd ta ndiejnë se komuna ka investuar për ta me një taksë shumë të lirë”.

”Do krijoj drejtori të posaçme për diasporën. Nuk do ketë lumturi më të madhe se sa një investitor mërgimtar të vijë e të investojë në vendin e vet. Ata do të kenë vendet me prioritet. Edhe në turizëm ka në Viti, ka vende, bjeshkë të bukura, ku mund të bëhet turizëm me një investim të vogël, ku diasporës të ju them mund të vini të investoni e të fitoni”.

”Do të përpiqem që hap vende të punës me interes, jo pa interes”.

Interesante