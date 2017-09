17:56, 26 Shtator 2017

Kandidati i AAK-së për kryetar të Vitisë, Faruk Nura, ka thënë se ka hartuar programin e tij qeverisës të kësaj komune, pikërisht për të evituar problemet të cilat nuk janë zgjedhur nga qeverisja aktuale.

”Në komunën tonë nuk shifet asnjë projekt kapital që është investuar deri më tani. Programin e katër vitet ardhshme të qeverisjes së komunës së Vitisë e kam hartuar në përputhshmëri me kapacitetet”.

Nura, në emisionin special Info Lokale, tha se pikërisht duke qenë se i pari i AAK-së Ramush Haradinaj është dhe në krye të Qeverisë, ka hartuar programin e tillë, që të jetë e mundshme dhe mbështetja e Kryeministrit, transmeton Klan Ksoova.

”Kryeministri Haradinaj më ka premtuar që do të jetë mbështetës i realizimit të programit tonë. Pikërisht për ata tashmë kam hartuar program shumë konkret për të bashkëpunuar me qeverinë”.

”Problemi i parë që do të merrem në komunën e Vitisë është higjiena. Vitia jonë sot është në religjionin e Gjilanit. Këto probleme nuk ka arrit qeverisja aktuale të t’i eliminojë. Ekohigjiena të jetë në komunën e Vitisë e jo të Gjilanit”.

”Kam takuar nga pensionistët e deri tek intelektualët, e si fokus kam paraparë që rinia e Vitisë të jetë prioritet për punësim. Të ketë një punësim ku do të krijohet partneritet publiko-privat. Fillimisht Vitia do të pajiset me Ëiffi falas. Një pjesë do e paguajë komuna një pjesë donatorët”.

”Administrata do të jetë ndryshe, do të jetë digjitale. Vitia ka vetëm një çerdhe publike, do të fillojmë me ndërtimin e tyre. Do krijojmë shujta për nxënësit, mirëmbajtja të mos mbetet nga një punëtor”, transmeton Klan Kosova.

