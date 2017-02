23:07, 20 Shkurt 2017

Dy raste të reja të prekur me HIV-AIDS, janë identifikuar në Klinikën Infektive në Prishtinë, në më pak se dy muaj.

Shoqata që merret me trajtimin e tyre, thotë se kjo kategori paragjykohen nga shoqëria, e nuk kanë mbështetje, derisa vet të infektuarit, me po këtë arsyetim as që kanë dashur të flasin për hallet e tyre, njofton Klan Kosova.

Këto dy raste janë të parat që janë identifikuar në vitin 2017, kurse sipas shefit të repartit, Murat Mehmeti viti 2016 ka shënuar tetë raste të reja që janë numër i madh krahasuar me vitet e mëparshme.

Këta persona kanë edhe një vend ku mund t’i qajnë hallet e tyre, por që problem i madh është stigmatizimi që i bëhet kësaj kategorie.

Të plotë, me të gjitha detajet ndiqeni kronikën e gazetarit Agan Hajdarhoxha.