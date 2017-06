18:24, 5 Qershor 2017

Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur një tubim sot në Skenderaj, vendlindjen e themeluesit të kësaj partie, Hashim Thaçit, dhe ndryshe prej herave të tjera, ky tubim i PDK-së nuk ishte aq masovik për nga pjesëmarrja e njerëzve.

Analisti politik, Artan Muhaxhiri, duke komentuar këtë tubim të PDK-së në Skenderaj, ka pohuar se nëse kjo masë njerëzish e zvogëluar, paraqet edhe gjendjen dhe disponimin e njerëzve për PDK-në në Skenderaj, atëherë është situatë brengosëse për PDK-në, rrjedhimisht koalicionin PDK-AAK-Nisma.

“Ishte një pamje e çuditshme, sepse jemi mësuar ta shohim një numër shumë më masovik njerëzish kur e kanë vizituar liderët e PDK-së Skenderajn, ndërsa sot ishte një numër më i vogël”, ka deklaruar Muhaxhiri.

“Nëse kjo mungesë është reale dhe s’është e qëllimshme, atëherë do të jetë një problem i madh për PDK-në dhe koalicionin”.

Ndërsa fjalimin e kryetarit të PDK-së, Kadri Veseli, Muhaxhiri e ka parë më ndryshe nga fjalimet e tij të mbajtura në qytete të tjera – më jo konkret e më të ndikuar nga emocionet.

“E pritshme që në Skenderaj kryetari i PDK-së të jetë më folklorik, mbase dhe poetik, duke folur me një lloj patriotizmi”.

“Por, do të ishte mirë që edhe në këtë vend të kishte premtime konkrete, sepse as Drenica s’mund të jetojë me premtime patriotike. Por, vërehet edhe një mungesë e harmonizimit mes liderëve të koalicionit, duhet një koordinim shumë më i madh se kush, ku, çka duhet të flet”.