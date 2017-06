1:00, 12 Qershor 2017

Deri më tani Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka numëruar 71.12 për qind të votave.

bazuar në këtë rezultat, prin koalicioni PAN me 35.86%, pasuar nga LAA me 25.00 dhe Lëvizja Vetëvendosje me 24.25 për qind, njofton Klan Kosova.