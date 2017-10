14:18, 23 Tetor 2017

Deçani vazhdon të mbetet një bastion i palëkundur i AAK-së.

Me këtë komunë do të qeverisë sërish partia e Ramush Haradinajt, me kandidatin Bashkim Ramosaj, njofton Klan Kosova.

Në rezultatet e KQZ-së që tregohet se tashmë janë numëruar 100 % të votave del se Ramosaj ka fituar 64,36%.

Pas Ramosajt, i dyti ka dalë Mal Lokaj nga LDK-ja me 16,34%, pas tij, Zekë Sinanaj me 13,01%.

Tabelën me rezultatet pas numërimit të votave 100 % në këtë komunë.

KQZ ka bërë të ditur se dalja e votuesve në Deçan ishte 38,55%.

