Themeluesi dhe drejtuesi i partisë Libra, Ben Blushi, i cili nuk mori asnjë deputet në zgjedhje, deklaron se projekti i tij politik do të vazhdojë.

Përmes një postimi në “Facebook” Blushi shprehet se: “Libra do vazhdojë. Sapo mbyllën një mbledhje të koordinatorëve LIBRA. I falenderoj të gjithë për vendimin e përbashkët që morëm: LIBRA do vazhdojë dhe do rritet”.

Partia LIBRA mori 20 mijë vota në mbarë vendin por sistemi propocional rajonal nuk e ndihmoi të marrë asnjë deputet.

Në reagimin e parë pas zgjedhjeve Blushi u shpreh se “kanarina nuk hyri dot në minierën e qymyrit megjithësve fluturoi”, shkruan gazeta Shekulli.

Ai theksoi se përgjegjësia është vetëm e tij ndërsa merita është e të gjithë votuesve, por me sa duket dorëheqja nuk është një alternativë, të paktën për momentin.