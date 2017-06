0:03, 8 Qershor 2017

Nënkryetarja e Lëvizjes Vetëvendosje Fatmire Kollçaku – Mullhaxha në Magazina Zgjedhore në Klan Kosova ka thënë se vetëm me Vetëvendosjen do të ketë ndryshim në vend, njofton Klan Kosova.

“Të gjitha këto subjekteqë prej pas luftës kanë qenë në qeveri”.

“Këto koalicione janë të krimit, këta frikësohen, se dikujt ia kanë shti dikon në punë, dikujt ia kanë dhënë një thes me kryp, me autobusa i çojnë nëpër tubime, ata derdhin miliona, pastaj kanë mjaft mjete që me ato t’i sponzorizojnë fushatat që në duken të mbushuar, e që s’ish dashtë me qenë problem me u mbushë”.

“Nuk ka ndryshim pa Vetëvendosjen”.

“Vetëm Vetëvendosje ka ndryshim. A mundën këta zyrtarë të këtyre dy koalicioneve me i pyet qytetarët a jeni të kënaqur, jo, se të vetëm pyetje që nuk guxojnë me e bo është kjo”.

“Prishtina është model për me qeverisë”.

