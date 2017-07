18:30, 25 Korrik 2017

Supermodelja angleze, Cara Delevigne, është fotografuar nga fotoreporterët teksa ia kishte ngulur sytë gjoksit të Rihannës.

Ato ishin të pranishme në premierën e filmit të ri Valerian and the City of a Thousand Planets, e cila u dha në Londër në mbrëmjen e së ghënës.

Madje modelja, e shfrytëzoi këtë fotografi në formë shakaje, pasi që e publikoi edhe në llogarinë e saj duke e shndërruar në MEME me mbishkrimin “Edhe Cara është si gjithë ne”.

Interesante