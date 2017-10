Nëna e Seth Rogen, u detyrua që ta kontaktojë djalin e saj publikisht përmes Twitterit, kur ai nuk iu përgjigj thirrjeve të saj.

Sandy Rogen, e ëma e aktorit dhe skenaristit komik i shkroi Seth-it në Twitter:

“Ku je?”

Nërsa një ditë më pas, Seth ndau një postim me ndjekësit e tij, duke shtuar:

“Kur nuk u përgjigjesh thirrjeve telefonike të nënës brenda një dite”.

Ndërkaq, nëna e aktori më vonë e konfirmoi që Seth më pas e kishte kontaktuar atë.

When you don't answer your mom's phone calls for a day: https://t.co/qmN9wPD1hZ

— Seth Rogen (@Sethrogen) October 10, 2017