22:00, 6 Shtator 2017

Ndërsa të gjithë presim të mësojmë ku do ta kalojnë muajin e mjaltit Xhensila Myrtezaj dhe Bes Kallaku zbulojmë që pushimet duhet të presin pak.

Pas dasmave dhe festimeve madhështore, duket se Hirushja e bukur nuk do të ketë kohë të çlodhet.

Ajo të shtunën do të jetë në një koncert në Lucernë të Zvicrës së bashku me Greta Koçin, Cozman-in dhe Zuna-n.

Ndoshta nga qyteti buzë liqenit do të nisë edhe udhëtimi i muajit të tyre të mjaltit, ose ndoshta të tjera koncerte dhe aktivitete i presin, shkruan Revista Class.

Programi i artistëve është e paparashikueshme.

Megjithatë jemi të sigurt që një dasme që nuk i mungoi asgjë, nuk mund t’i mungojë as vazhdimi me një muaj mjalti dhe për herë të parë pasi e kemi lexuar për vite me radhë përrallën e Hirushes do zbulojmë ku shkon ajo dhe princi pas dasmës…

