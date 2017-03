22:56, 21 Mars 2017

Liderët e ligës gjermane Bayern Munchen do të ndeshen me ata të ligës spanjolle, Real Madrid, më 12 prill, në kuadër të çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve.

200 mijë kërkesa janë bërë për ta ndjekur takimin e parë që zhvillohet në Allianz Arena, ndonëse vetëm 30 mijë sosh janë në dispozicion, shkruan AS, transmeton Klan Kosova.

Ndërkaq, 40 mijë biletat e tjera do t’u jepen 35 mijë tifozëve të cilët blejnë bileta sezonale, e të tjerat do t’u shkojnë fansave të Realit që do të udhëtojnë për në Munchen.