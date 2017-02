11:25, 22 Shkurt 2017

Ylli me emrin e Donald Trump, i vendosur në ‘’Walk of Fame’’ u dëmtua vitin që e lëm pas nga një person i panjohur.

Por huligani që theu yllin në tokën e famës, nuk është burgosur, njofton Klan Kosova.

I akuzuar për vandalizëm ndaj yllit të Donald Trump, James Lambert Otis, nuk ka dhënë asnjë deklaratë pro në lidhje me incidentin.

53 vjeçari u xhirua i veshur me rroba punëtori me një çekan në duar teksa e ka goditur yllin me emrin e Trump.

Ngjarja ndodhi me 26 tetor, dy javë para se Donald Trump të fitonte zgjedhjet presidenciale amerikane, njofton Klan Kosova.

