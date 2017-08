21:00, 28 Gusht 2017

Kim Kardashian së fundi foli se si vajza e saj North West nuk është një fanse e vëllait të saj të vogël, Saint West i cili është pothuajse 21 muaj, transmeton Klan Kosova.

“Nuk e di nëse arsyeja është që ajo është motra e madhe, në fillim mendova se është një fazë. Ajo nuk e pëlqen vëllanë e saj. Është shumë e vështirë për mua”, tha Kim.

“Ajo shpesh herë dëshiron ta përplas derën në fytyrën e vëllait të saj”, vazhdoi Kim.

Kim ka folur edhe në të kaluarën në lidhje me marrëdhënien e North me Saint, kur tregoi se North do të bëhej shumë xheloze kur Saint do të ushqehej me gji.

