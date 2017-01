21:27, 4 Janar 2017

Kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti, ka reaguar për arrestimin e Ramush Haradinajt, përmes një postimin në profilin e tij në Facebook duke thënë se dialogu i udhëhequr nga Presidenti Thaçi, Kryeministri Mustafa dhe kryenegociatorja Tahiri, kanë sjellë rezultate të tilla si arrestimi i Haradinajt në Francë, njofton Klan Kosova.

“Normalizimi i marrëdhënieve i udhëhequr me aq zell nga Thaci e Mustafa dhe kryenegociatorja sjellin arrestime si kjo e Ramush Haradinaj sot. A duhet me shku në çdo shtet, me u arrestu për me i hjek “poternicat” e Serbise për çdo luftëtar që Serbia don me lujt e me përdor si kartë për me marr diçka prej neve? Kur do të mbushemi mend që ska normalizim me marrëdhënie nënshtrimi ndaj askujt”, ka shkruar Ahmeti në Facebook.

