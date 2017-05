Pa Fjale ❤️ Falemnderit Shqiperi ❤️ #ShoqataKombetare e #JetimeveTeShqiperise Tepelena & Gjirokaster Plot dashuri. Kjo Certifikate eshte gjeja me e bukur qe eshte dhuruar deri me sot. Eshte nje nder teper I madh. Ju falenderoj nga zemra. RR

