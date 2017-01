14:55, 22 Janar 2017

Kushtëzimi i anëtarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian me njohjen e Kosovës vështirë se mund të ndodhë në kuadër të Kapitullit 35 të Negociatave për Anëtarësim të Serbisë në këtë union.

Serbia është në fazën e fundit të procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa kushtëzimi i saj për anëtarësim në këtë union me njohjen e Kosovës vështirë së do të ndodhë.

Kështu vlerësojnë përfaqësues të subjekteve opozitare dhe njohës të integrimeve evropiane. Sipas tyre, pavarësisht pritjeve që Serbia të kushtëzohet me heqjen e Kosovës nga kushtetuta e saj, në kuadër të Kapitullit 35 të Negociatave për Anëtarësim në Bashkimin Evropian, një gjë e tillë është vështirë e mundshme.

Kjo pasi, sipas tyre, BE-ja është neutrale ndaj statusit të Kosovës për shkak të mosnjohjes nga pesë shtetet anëtare të këtij unioni, shkruan gazeta “Zëri”.

Megjithatë, vlerësohet se Kosova duhet të lobojë te BE-ja që anëtarësimi i Serbisë në BE të kushtëzohet me njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe me normalizimin e marrëdhënieve në mes të këtyre dy shteteve.

Bajram Gecaj, këshilltar i kryeministrit të vendit, ka thënë se çështja e heqjes së Kosovës nga kushtetuta e Serbisë është vetëm çështje kohe.

“Unë jam i sigurt se kjo do të ndodhë, vetëm është çështje e kohës kur do të ndodhë”, ka deklaruar shkurt Gecaj.

