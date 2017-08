14:00, 27 Gusht 2017

Conor McGregor është në lidhje me Dee Devlin, por ajo nuk është gruaja e tij, ata as nuk janë të martuar e as të fejuar, transmeton Klan Kosova.

E dashura 30-vjeçare e boksierit, është me origjinë nga Dublin dhe është në lidhje me Mc Gregor që nga viti 2008. Çifti njoftoi se ishte në pritje të fëmijës së parë vitin e kaluar, dhe mirëpritën në jetë djalin Conor Jack McGregor në muajin maj.

Conor gjithmonë ka qenë i hapur rreth asaj se sa Dee e ka mbështetur në karrierën e tij, madje edhe para se ishte shumë i suksesshëm. “E dashura ime ka punuar shumë gjatë gjithë viteve edhe kur unë nuk kam pasur absolutisht asgjë”, tha boksieri për Mirror vitin e kaluar.

“Ajo më mban mua, jam në gjendje t’i jap gjithçka që ajo ka dashur ndonjëherë, dhe të udhëtojë botën me të, kjo më mbush me krenari”.