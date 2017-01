22:15, 18 Janar 2017

Kjo mace e cila shfaqet në këtë video, është me të vërtetë dembele, madje shumë dembele. Edhe pse ajo nuk dëshiron të hidhet e të luajë me topin, as trupi i saj thjesht nuk duket të jetë në gjendje për të.

Ky klip ka marrë për mbi 300 mijë shikime tashmë, transmeton Klan Kosova.

Shikojeni!

Interesante