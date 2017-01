15:33, 20 Janar 2017

Njeriu me penisin më të madh në botë e ka refuzuar mundësinë për ta kryer një operacion për zvogëlimin e organit, edhe pse kjo do të thotë se ai nuk do të bëjë kurrë seks.

Roberti Esquivel Cabrera, 54 vjeçar nga Saltillo në Meksikë, ka një penis kolosal i cili kur është në ereksion i prek deri në gjunjë prej 45 centimetra.

Ai ishte bërë lajm në mediat botërore në vitin 2015, përmes një videoje ku tregon organin gjigand gjenital.

Penisi i tij gjysmë metre, e ka thyer rekordin botëror të cilin e mbante aktori amerikan Jonah Falcon, 33 centimetra në ereksion.

“Jam i lumtur që e kam penisin më të madh në botë. Jam i lumtur me penisin tim, e di që këtë madhësi nuk e ka askush”.

Ai ka thënë se nuk do të pranojë të operohet për zvogëlimin e tij, pavarësisht rekomandimeve të mjekëve.

