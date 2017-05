Проводите в метро много времени? Чувствуйте себя как дома в весеннем розовом one-size халате фабрики "Красная Зара" — уютно, свободно, независимо. Зачем розовые очки, если есть розовый халат? #метро #mmfshn #модамосковскогометро #москва #мода #розовый

A post shared by Мода Московского Метро (@mmfshn) on Mar 27, 2017 at 11:36am PDT